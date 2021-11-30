تحذير هام من الصحة بشأن أوضاع الجائحة في العراق - عاجل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن الخطر لا يزال قائماً بالرغم من انخفاض أعداد الإصابات بكورونا، فيما توقعت دخول العراق في موجة وبائية جديدة.

وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر في تصريح ورد للسومرية نيوز، إنه "من الضرورة عدم التهاون في قضية التثقيف بشان كورونا"، مبيناً أن "انخفاض معدلات الاصابة وانحسار الموجة الثالثة لا يعتبر ابدا خروجنا من دائرة الخطر، فالخطر لا يزال واردا في العراق ودول المنطقة وهناك احتمال اختراق السلالات الجديدة للبلاد في أي لحظة مع احتمالية ظهور متحورات جديدة".

وأضاف البدر، أن "الوزارة تعمل على زيادة جهود التثقيف والتوعية الصحية والإعلام عن خطر كورونا"، مشددا على "ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم التوقف عن أخذ اللقاحات".

وأكد أن "الجائحة تعد ازمة وطنية تهدد الشعب وعوائلنا ويجب ان يكون الجميع على قدر المسؤولية والتعاون على اعلى مستوياته"، لافتاً إلى أن "وزارة الصحة ستقوم بنشر (بوسترات) توعوية حول الجائحة ومخاطرها".