بشهادات فحص مزورة.. ضبط عشرات الأطنان من "اللحوم الحمراء" في أم قصر

ضبطت الأجهزة الرقابية في ميناء أم قصر الأوسط، اليوم الثلاثاء، أربعة برادات خارج الحرم الكمركي، أنجزت معاملاتها بوثائق فحص مزورة.

وقالت خلية الإعلام الحكومي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "جاء ذلك بناء على توجيهات تشديد الإجراءات؛ حفاظا على صحة وسلامة المستهلك العراقي".

وأضافت أنه "بعد إجراء الكشف في بوابة البحث والتحري تبين وجود (2,850) كارتون لحوم حمراء مجمدة بوزن إجمالي (65,000) كغم تم إنجاز معاملتها الكمركية من قبل مركز كمرك أم قصر الشمالي، بشكل مخالف للشروط، وضوابط الاستيراد، وذلك لتزوير شهادة المطابقة ووثيقة الإطلاق، وثبت ذلك بعد مفاتحة الشركة الإماراتية الفاحصة التي أكدت عملية التزوير".

وتابعت، "وبناء على ذلك شكلت لجنة، وتمت إحالة المواد إلى مركز شرطة كمرك أم قصر لعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

واكدت ان "الجهود مستمرة في ضبط ومحاسبة المخالفين ومنع مرور أي عمليات تهريب أو تلاعب بالمال العام".