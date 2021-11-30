توضيح لمديرية الاحوال بشأن البطاقة الوطنية التي تخص "الكناني"

وقالت المديرية في التوضيح، "لوحظ في الاونة الاخيرة عدد من الصفحات الوهمية التي تسيء الى مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة والتي تقوم بتلفيق الكذب والتسقيط عكس الحقيقة، حيث قامت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بنشر موضوع يخص البطاقة الوطنية العائدة الى (صباح الكناني) والمتداولة في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تحمل نفس المعلومات والخاصة بالمدعو (صباح حسن شري الكناني) ولكن بصورة مغايرة (مزورة) عن ما موجود في البطاقه الاصلية".وأضافت أنه "بعد تدقيقها اتضح بأن البطاقة التي تحمل صورة المواطن (صباح حسن شري) هي صادرة اصوليا إما البطاقة الثانية التي تحمل الصورة المغايرة عن الصورة الحقيقية فهي مزورة بكافة تفاصيلها"، معتبرة أن "هدف هذه الصفحات التشهير وان تسيء لسمعة هذه المؤسسة الخدمية".