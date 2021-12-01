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ألمانيا تسجل قفزة بإصابات كورونا

محليات

2021-12-01 | 02:21
ألمانيا تسجل قفزة بإصابات كورونا
499 مشاهدة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الألماني، اليوم الأربعاء، ارتفاع كبيرا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا.

ووفقا للمعهد، فقد تم تسجيل 67186 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 إلى 5,903,999 إصابة.

كما أشارت بيانات المعهد إلى تسجيل 446 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 101,790.

عالميا، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 262.21 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 5,468,697، حالة وفاة.

وتم تسجيل الإصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان، وسط الصين، في ديسمبر 2019.

وتحتل الولايات المتحدة الصدارة من حين الإصابات والوفيات جراء الجائحة، حيث سجلت 783,397 حالة وفاة بالفيروس من بين 48,518,558 إصابة.

وتلتها من حيث الإصابات، الهند التي سجلت 34,587,822 إصابة بكورونا، من بينهم 468,980 حالة وفاة.

وتأتي ألماني في المركز التاسع عالميا من حيث الإصابات بالفيروس.
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