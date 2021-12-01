العراق يحصل على قرار عربي يثمن إقراره لقانون تعويض الناجيات الإيزيديات والمكونات الاخرى

وذكرت الامانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "العراق حصل على قرار من منظمة المرأة العربية يثمن دوره المتميز في إقرار القانون رقم (8 لسنة 2021)، بشأن تعويض الناجيات من الإيزيديات و المكونات الأخرى الذي شمل جميع النساء من دون تمييز".وتابع، "جاء ذلك أثناء مشاركة دائرة تمكين المرأة العراقية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاجتماعات العربية التي عقدت أعمالها في نوفمبر الماضي بعاصمة جمهورية مصر العربية القاهرة، لمناقشة وضع المرأة في الدول العربية".واشار البيان الى انه "صدر عن الاجتماعات المذكورة جملة من القرارات أبرزها قرار المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية رقم (3) الذي ثمن خلاله موقف العراق الكبير في إقرار القانون المذكور".واردف، "كما منح المجلس الأعلى للمرأة العربية ممثل العراق مدير عام دائرة تمكين المرأة العراقية، د. يسرى كريم محسن شهادة تقديرية عن رئاستها للمجلس دورته الحالية و جهودها الفاعلة ومساهمتها في إنجاح الاجتماع العاشر للمجلس، فضلا عن شهادتين تقديريتين من المجلس التنفيذي للمرأة العربية ومنظمة المرأة العربية، عن إدارتها المتميزة في إنجاح الدورة التاسعة عشر للمجلس والمنظمة".يذكر أن دائرة تمكين المرأة العراقية ترأست وشاركت في الاجتماعات العربية الخاصة بمناقشة مستجدات أوضاع المرأة في الدول العربية من قبل أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، للاطلاع والاستفادة المتبادلة من مختلف الخبرات والتجارب العربية بشأن تمكين النساء والفتيات وإدماج النوع الاجتماعي في مختلف القطاعات.