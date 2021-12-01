تنويه هام من المرور بشأن غرامات السيارات – عاجل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من خلال المتابعة والتوجيه من قبل مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي ، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطن، تم استحداث وحدات الغرامات في قواطع المرور لتجنب مضاعفة الغرامة ومن اجل تقديم الاعتراض ضمن الفترة القانونية".وأضاف البيان، إن "مدير المرور وجه بضرورة متابعة الموقع الألكتروني لمديرية المرور العامة لغرض الاستعلام عن الغرامات وبشكل مستمر لتجنب مضاعفة الغرامات على مركباتهم".