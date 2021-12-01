امانة بغداد تدعو المواطنين للابلاغ عن الآليات الخدمية التي تطالب بمبالغ مالية

وذكر بيان للامانة ورد لـ السومرية نيوز، ان "جميع الآليات التابعة للدوائر البلدية التي تشمل كابسات النفايات وشافطات مياه المجاري والسيارات الحوضية وغيرها تقوم بتقديم الخدمات لاهالي مدينة بغداد مقابل اجور يتم استيفائها على وفق ضوابط وتعليمات قانونية".واشار الى ان "الآليات الخدمية الاهلية غير تابعة للامانة ولايسمح لها بالعمل او استيفاء اي اجور وبطرق غير قانونية".واهابت امانة بغداد بـ"المواطنين اصحاب المحال التجارية او ساكني المحلات السكنية الكرام الى عدم دفع أي مبالغ مالية للعاملين على آليات الامانة لقاء الخدمات المقدمة لهم الا بموجب وصولات رسمية صادرة من امانة بغداد والإبلاغ عن اي مخالفة عبر توثيق رقم الآلية او اسم الشخص والاتصال بالخط الساخن الرباعي ٥٦٢٨ لاتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين على وفق التعليمات والضوابط النافذة ".