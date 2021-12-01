جدول امتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، موعد انطلاق امتحان "الدور الثالث" لطلبة الثالث المتوسط المكملين (بدرس او درسين) للعام الدراسي 2020 - 2021 .
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "موعد الامتحان سيكون يوم الاثنين الموافق 6/ 12 بدلاً من 4 / 12 بهدف إعطاء المجال امام المديريات العامة لاستكمال المتطلبات الفنية والإدارية المتعلقة بالامتحان".
وأضافت ان "الامتحان يبدأ في تمام الساعة الواحدة ظهراً حسب توقيت مدينة بغداد ، وأعربت الوزارة عن املها بأن يحقق الطلبة الاعزاء النجاح والتفوق واستثمار هذه الفرصة المتاحة لهم خدمة لبلدنا الحبيب".
وتجدر الإشارة الى ان هذا العام هو آخر عام دراسي يتم فيه اجراء امتحانات "الدور الثالث" ، وتبلغ إدارات المدارس والطلبة بهذا التبليغ، وفق البيان .
وأدناه جدول الامتحانات:
واعلنت وزارة التربية، امس الثلاثاء، الموافقة على اجراء امتحان الدور الثالث لطلبة الثالث متوسط المكملين بدرس او درسين للعام الدراسي 2020 – 2021.
وأكدت الوازرة في بيان، الموافقة على "إجراء امتحان (الدور الثالث) لطلبة الثالث المتوسط المكملين بدرس او درسين للعام الدراسي 2020 – 2021".