التعليم تعلن إطلاق بوابة التقديم الى الجامعات والكليات الأهلية - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مدة التقديم عبر البوابة الإلكترونية لدائرة التعليم الجامعي الأهلي، تستمر خمسة عشر يوما في ضوء مدخلات وشروط التقديم للعام الدراسي 2022/2021 في الدراستين الصباحية والمسائية".ودعت الوزارة بحسب البيان، "الطلبة الى تدقيق اختياراتهم ومعرفة الأجور الدراسية والحدود الدنيا للتقديم من خلال دليل الطالب المنشور في الموقع الرسمي للوزارة، مؤكدا عدم السماح بتسـلم الأجور الدراسية أو التأمينات أو أية مبالغ أخرى قبل ظهور قبول الطلب رسميا أو في أثناء فترة القبول والتسجيل على النظام الإلكتروني".