العراق يعلن الاحصائية الاولية للصادرات والإيرادات من النفط الخام - عاجل

واشارت الاحصائية بحسب بيان لوزارة النفط ورد لـ السومرية نيوز، الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (95) مليون و(860) الف و (149) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 2) مليونا و( 32) الفا و( 685 ) برميلا".واوضح البيان، ان "المعدل اليومي للصادرات النفطية قد بلغ (3) مليون و(273) الف برميل في اليوم، بينما بلغ معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 77.333 ) دولارا".