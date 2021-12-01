بالوثيقة.. التربية توقف تنسيب الملاكات التدريسية بين المديريات

وقالت التربية في وثيقة حصلت السومرية نيوز على نسخة منها، انه "تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد 2021 – 2022، ولغرض استقرار الملاكات التعليمية والتدريسية في مدارسكم لضمان استمرارية الانسيابية في تقديم المواد العلمية لابنائنا التلاميذ والطلبة".

واضافت بحسب الوثيقة انه "تقرر إيقاف التنسيب للهيئات التعليمية والتدريسية بين المديريات العامة للتربية في الوقت الحاضر، والنظر بالطلبات الحرجة فقط، استناداً إلى هامش الوزير المؤرخ في 24 / 11/ 2021 ( موافق على أن تكون جميع الحالات سواء الحرجة أو غيرها مشروطة بموافقة المديرية العامة للتربية اصلاً)،".