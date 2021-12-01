التعليم تعلن إعادة فتح التقديم الى بوابة قبول خريجي السنة السابقة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تعلن إعادة فتح التقديم إلى استمارة قبول خريجي السنة السابقة للطلبة الذين لم يتسن لهم التقديم ضمن الوجبتين الأولى والثانية لقبولهم ضمن المقاعد الشاغرة على القناة العامة وقناة ذوي الشهداء من الطلبة الذين فعلوا أرقامهم الامتحانية في مؤسسة الشهداء مسبقا".ويستمر التقديم، وفق البيان، إلى "غاية يوم السبت الموافق 2021/12/4 عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة".