امانة بغداد تشرع بتأهيل عدد من الاحياء والازقة والساحات

خمسة وثلاثون مشروعا بدأت امانة بغداد بالعمل بها لتطوير مناطق وساحات العاصمة اخرها المناطق المحيطة بالشورجة التابعة لجانب الرصافة ومناطق العدل والغزالية وحي العامل التابعة لجانب الكرخ.ويصف اهالي تلك المناطق الخطوات بالايجابية التي تسهم برفع المستوى الخدمي في احيائهم التي كانت تعاني من اهمال طيلة السنوات الماضية.التحرك نحو اعمار بغداد خدميا من خلال اعادة تأهيل ساحاتها وشوارعها الرئيسة، مطلب شعبي ينادي به المواطن منذ العام الفين وثلاثة الذي بات ينتظر نتائج حقيقية وملموسة تنهض بواقعها الخدمي المتردي لسنين.