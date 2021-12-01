منطقة بغداد الجديدة تعاني من تلكؤ مشاريع الصيانة.. والاهالي يلومون البلدية

منطقة بغداد الجديدة تعاني من تلكؤ مشاريع الصيانة وبقايا حفريات المجاري والاهالي يحملون البلدية هذا الاهمال.حفر وبقايا انقاض تملأ شوارع منطقة بغداد الجديدة بعد عمليات الصيانة التي تقوم بها كوادر البلدية بلاضافة لمد خط مشروع الكيبل الضوئي الذي تسبب بزيادة الحفر في الشوارع.الاهالي هنا عبروا عن امتعاضهم من طريقة العمل والتأخير الحاصل في الانجاز مع قرب موسم الامطار.مدير قسم المجاري في بلدية بغداد الجديدة عزا اسباب هذا التاخير الذي تحدث به المواطنين هناك الى انتظار جفاف الطبقة الكونكريتية.وادى الفساد الذي استشرى في معظم دوائر الدولة الى توقف اكثر من ثمانية الاف مشروع خدمي في البلاد، الأمر الذي جعل المواطنين يشككون بجميع الخدمات المقدمة لهم بسبب عمليات الصيانة التي تقوم بها بعض البلديات.