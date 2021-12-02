التخطيط تعلن ارتفاع معدل التضخم في العراق - عاجل

وقال المتحدث الرسمي، للوزارة عبد الزهرة الهنداوي ، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط، مستمر في رصده الرقمي لحركة الاسعار في الاسواق المحلية العراقية، وقد اظهر التقرير النوعي للرقم القياسي لاسعار المستهلك لشهر تشرين الاول الماضي، ارتفاعا في معدل التضخم الشهري والسنوي، مبينا ان المجاميع السلعية التي كانت الاكثر ارتفاعا في الاسعار الشهرية، والتي كان لها التأثير على معدل التضخم، تمثلت بقسم السلع والخدمات المتنوعة، الذي شهدت اسعاره ارتفاعا بنسبة (4.2%), متأثرة بالارتفاع النسبي لاسعار الذهب، كما سجلت اسعار قسم الصحة ارتفاعا بنسبة (0.9%)، وارتفعت اسعار قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا بنسبة (0.5%)، نتيجة ارتفاع مجموعة الاثاث، والتجهيزات بنسبة (0.8%)، ومجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.3%)".واشار الهنداوي الى "ان اسعار اقسام الاغذية والمشروبات غير الكحولية والترفيه والثقافة، سجلت ارتفاعا طفيفا، بلغ (0.2%)، عازيا ارتفاع اسعار قسم الاغذية الى ارتفاع اسعار اللحوم بنسبة (2.3%)، ومجموعة الخبز والحبوب بنسبة (0.9%)، ومجموعة اللبن والجبن والبيض بنسبة (0.2%)، فيما ارفعت اسعار مجموعتي الزيوت والدهون والسكر والمنتجات السكرية بنسبة (0.1%)، اما قسم التعليم، فقد سجل ارتفاعا بنسبة (0.1%)".وكان معدل التضخم الشهري لشهر ايلول المنصرم ارتفع بنسبة (0.7%). مقارنة بشهر اب، بحسب البيان.