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تطورات ايجابية بشأن مد الانبوب النفطي بين العراق والاردن

محليات

2021-12-02 | 02:13
تطورات ايجابية بشأن مد الانبوب النفطي بين العراق والاردن
1,442 مشاهدة

قال السفير العراقي في الأردن حيدر منصور العذاري، إن المباحثات الفنية المتعلقة بمشروع مد أنبوب النفط بين البلدين، دخلت مرحلة "متقدمة جدا"، بالتوازي مع مباحثات إنشاء منطقة صناعية مشتركة.

وكشف العذاري في لقاء مع CNN بالعربية، عن إصرار العراق والمملكة وحرصهما على إنجاز منظومة المشاريع بمنأى عن أية "تباينات سياسية في وجهات النظر"، وفي إطار التنسيق الإقليمي الثلاثي بين العراق والأردن ومصر، مؤكدا أن سياسة الانفتاح التي انتهجتها القيادة العراقية مع المملكة على وجه الخصوص خلال العامين الماضيين، "مستمرة".
 
وأضاف: "نحن نعمل مع الأردن في كل الاتجاهات، كل دولة لديها وجهة نظرها وتوجهاتها في علاقاتها الإقليمية والدولية، العراق يحترم خصوصية الأردن وعلاقاته مع الدول المحيطة ودول العالم، وكذلك الأردن يحترم علاقات العراق، وهذا لا يمنع تشكيل علاقة تكاملية".
 
وأوضح أن "تنسيق تلك المشاريع يجري على مستوى رفيع جدا، عبر مكاتب القيادات الثلاثة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وذلك لضمان تسهيل أية عراقيل محتملة".
 
وعن مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، أكد العذاري أنه يشهد أيضا تقدما، وكذلك المنطقة الصناعية المشتركة، حيث تم تكليف شركة لإجراء دراسة جدوى ورفع توصيات بها، إلى الوزارات المعنية لدى الجانبين، مرجحا اتخاذ خطوات أخرى متقدمة بشأن أنبوب النفط في المرحلة المقبلة، وتحديدا بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كاستحقاق بعد إعلان نتائج الانتخابات العراقية.

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