انتشال جثة سائق بعد اصطدام عجلتين اعلى جسر الجادرية (صور)

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، انتشال جثة سائق واسعاف اخر نتيجة اصطدام عجلتين اعلى جسر الجادرية وسط العاصمة بغداد.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق انقاذ واطفاء الدفاع المدني تمكنت من التعامل مع حادث سير نتيجة اصطدام عجلتين مدنيتين أعلى جسر الجادرية وسط بغداد".

واضاف البيان، ان "الحادث تسبب بوفاة سائق واصابة اخر واندلاع حريق في احدى العجلتين فيما تسارعت فرق الدفاع المدني الى إخراج السائق المصاب وانتشال جثة الاخر باستخدام أجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية لتتمكن من سحب وتحرير اجسادهم وتأمين نقلهم إلى المستشفى القريب واتمت عملها بإعادة فتح الطريق من خلال سحب العجلات لتفادي حصول الزحام المروري على الجسر وخصوصا مع ساعات بدأ الدوام الرسمي للموظفين بالتعاون مع مفارز المرور".