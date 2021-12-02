Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إيران تتخذ قراراً يخص وكالة الطاقة الذرية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بالفيديو: الصحة تتوقع دخول العراق بموجة وبائية رابعة

محليات

2021-12-02 | 04:41
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

بالفيديو: الصحة تتوقع دخول العراق بموجة وبائية رابعة

المصدر:
السومرية
2,142 مشاهدة

الصحة تتوقع دخول البلاد بموجة وبائية رابعة من فايروس كورونا.. بعد ظهور المتحور الجديد في عدد من دول العالم.

عادت المخاوف من دخول البلاد بالموجة الوبائية الرابعة الى الواجهة من جديد لاسيما بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا تعرف بـ أوميكرون، وذلك وسط تاكيدات بأن الملاكات الصحية على اتم الاستعداد للتصدي لهذه الموجة الجديدة.
 
احتمالية دخول البلاد بالموجة الوبائية الرابعة، خاصة بعد تسجيل اصابات بعدد من دول العالم في قارة افريقيا وكذلك اوربا بالمتحور الجديد الذي يعرف بـ اوميكرون، هذا ما تحدثت به وزارة الصحة التي دعت بدورها الى ضرورة اخذ اللقاحات وتطبيق جميع الشروط الصحية التي تقلل من خطر الاصابة.

وفي خضم الحديث عن المتحور الجديد اوميكرون فلا تزال المؤسسات الصحة المحلية وحتى منظمة الصحة العالمية غير قادرة على تشخيص اعراضه حتى الان للوقوف على مدى خطورته مما دفع الكثير من المختصين الى الدعوة لرفع حالة التأهب لردع خطر هذا الفايروس.

اذن من متحور الى اخر فيروس كورونا مايزال بطور التطورات الجينية التي تسبب خطر على ارواح الكثيرين امر اثار المخاوف لدى الاوساط الشعبية في حال دخول البلاد بموجة وبائية اخرى لربما تكون هي الاشد من سابقياتها بجسب معنين.

» تابع أخبار السومرية على فيسبوك، أنقر هنا

محليات

كورونا اليوم

خاص السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
06:07 | 2021-12-02 06:07
05:57 | 2021-12-02 05:57
05:55 | 2021-12-02 05:55
المزيد
اعلان
السومرية تنشر النتائج النهائية للانتخابات التشريعية كاملة – عاجل
25.79%
08:22 | 2021-11-30
السومرية تنشر النتائج النهائية للانتخابات التشريعية كاملة – عاجل
08:22 | 2021-11-30
تحدث بشأن دخوله لملعب المباراة.. مدرب العراق يعلق بعد التعادل
20.22%
11:58 | 2021-11-30
تحدث بشأن دخوله لملعب المباراة.. مدرب العراق يعلق بعد التعادل
11:58 | 2021-11-30
أول تعليق من قوى الإطار التنسيقي بعد إعلان النتائج النهائية
15.54%
15:14 | 2021-11-30
أول تعليق من قوى الإطار التنسيقي بعد إعلان النتائج النهائية
15:14 | 2021-11-30
الصحة العالمية تصدر توصية لمن تجاوز 60 عاماً من العمر- عاجل
13.85%
12:13 | 2021-11-30
الصحة العالمية تصدر توصية لمن تجاوز 60 عاماً من العمر- عاجل
12:13 | 2021-11-30
ارتفاع وفيات وإصابات كورونا في العراق - عاجل
12.32%
08:35 | 2021-12-01
ارتفاع وفيات وإصابات كورونا في العراق - عاجل
08:35 | 2021-12-01
السومرية تنشر مقاعد الكتل المشاركة في الاقتراع بعد إعلان النتائج النهائية - عاجل
12.28%
08:45 | 2021-11-30
السومرية تنشر مقاعد الكتل المشاركة في الاقتراع بعد إعلان النتائج النهائية - عاجل
08:45 | 2021-11-30
المزيد
حصر السلاح بيد الدولة
حصر السلاح بيد الدولة
الغاء المحاصصة الطائفية
الغاء المحاصصة الطائفية
الإثنان معاً
الإثنان معاً
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.