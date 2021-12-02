اول تعليق من الصدر بعد اجتماعه مع الاطار التنسيقي

كتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، تعليقا مقتضبا عقب لقائه الاطار التنسيقي.

وقال الصدر في تغريدة مذيلة بتوقيعه، "لا شرقية ولا غربية".



واضاف وسم "#حكومة_ اغلبية_وطنية".