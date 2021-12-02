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اول تعليق من الصدر بعد اجتماعه مع الاطار التنسيقي
محليات
2021-12-02 | 07:54
المصدر:
السومرية نيوز
18,364 مشاهدة
كتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، تعليقا مقتضبا عقب لقائه الاطار التنسيقي.
وقال الصدر في تغريدة مذيلة بتوقيعه، "لا شرقية ولا غربية".
واضاف وسم "#حكومة_ اغلبية_وطنية".
المحرر:
حسين حاتم
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