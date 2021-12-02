الكاظمي يلتقي الصدر في بغداد

التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العاصمة بغداد.

وقال مصدر سياسي لـ السومرية نيوز، إن "الكاظمي التقى الصدر في العاصمة بغداد، عقب لقاء الاخير بقيادات الاطار التنسيقي.