الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع في سوق الشورجة وسط بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن للكابلات في سوق الشورجة عگد النصارى وسط العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت بغضون دقائق على حادث حريق اندلع داخل مخزن يحتوي على رولات للكابلات في سوق عگد النصارى منطقة الشورجة وسط بغداد".



وأضافت، ان "الفرق طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران وابعدت خطر انتشارها الى الابنية التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".