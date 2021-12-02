بالوثيقة.. مدير معمل نسيج الناصرية يضايق مستثمراً بنى قطعة أرض ويتخذ قراراً بحقه!

اتخذ المدير العام في وزارة الصناعة والمعادن/ الشركة العامة للنسيج والجلود في ذي قار، كاظم محمد جابر العوادي، اجراءً بحق مستثمرا بنى سياجا امام مصنع في مدينة الناصرية.

وبحسب وثيقة صادرة العوادي، وحصلت عليها السومرية نيوز، "نرافق ربطا كتاب وزارة الصناعة والمعادن/ الدائرة القانونية العدد 36237 في 1/9/2021، بخصوص ازالة الجدار المشار اليه، حيث اكد وكيل التخطيط بخصوص تسلم الارض الواقعة امام المصنع الى المستثمر كونها عائدة الى بلدية الناصرية وحسب المخاطبات بهذا الخصوص على ان يتم ازالة سياج المعمل الى الخلف ويتحمل المستثمر تكاليف النقل وتركيب السياج بدون اضرار".