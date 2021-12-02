أمانة بغداد تنفي "تجميد" إدارة أمينها علاء معن

نفت أمانة بغداد، الخميس، أخبار وصفتها بـ"الكاذبة والمغرضة، حول قيام رئيس الوزراء بتجميد إدارة أمين بغداد المعمار علاء معن.



وذكر بيان للامانة تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "في الوقت الذي تنفي فيه امانة بغداد تلك المعلومات المظللة تشجب الهجمة غير المهنية والتي تستهدف الاساءة لامينها المعمار علاء معن الذي عكف على تنفيذ مشروع نهضة بغداد باشراف رئيس الوزراء".

وأضافت أن "كل ما تحقق من انجازات هي احدى الاشارات المضيئة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اذ يفتخر المعمار علاء معن بانه احد اعضاء فريقه الحكومي"، مشيراً الى ان "هذه الاشارات نفذت بالاعتماد على ايرادات امانة بغداد الذاتية التي لم تكلف الدولة اي مبالغ مالية مثل تطوير شوارع الفلاح والصناعة والشباب والمقبرة الملكية وشارع السعدون وشارع الجمهورية واكساء وتطوير عدد من المحلات السكنية".

واردف البيان "يضاف اليها الاشراف على تأهيل أيقونة بغداد زقاق المتنبي عبر ادارة الموارد بشكل مهني والحد من الفساد والسعي لتطبيق الاتمتة والتحول الرقمي الالكتروني لانظمة ودوائر امانة بغداد وكذلك ايجاد فلسفة الازالة الطوعية للتجاوزات والمشوهات المنتشرة في المشهد الحضري للمدينة وتنفيذ ٤ نوبات عمل في قطاع النظافة وايجاد مساحة من التلاحم بين المواطن والامانة".

ولفتت الامانة في بيانها الى انها "استطاعت الوقوف بوجه من يريد استباحة اراضي الدولة والاستيلاء عليها ومنع استباحة الاراضي الخضراء"، مبينة أن "هناك (٣٥) مشروعاً قيد الانجاز تضم اعمال تطوير واكساء واسعة ببغداد بالاضافة الى حملة اعمار واسعة في مدينة الصدر تبتدأ بـ (١١) قطاعا وكذلك تطوير الساحات كان آخرها ساحة الوثبة وفتح الشوارع المغلقة وازالة السيطرات في شارع الصدرية بمقترح من امين بغداد بعد تطويره واكسائه وايجاد مساحات من الجمال واصلاح (٢٩٢) تخسفاً استعداداً للامطار".

وتابع البيان أن "امانة بغداد ستقاضي الجهات المغرضة والصفراء والتي تتناقل المعلومات المغلوطة لاغراض الضغط والابتزاز لمؤسسات الدولة".