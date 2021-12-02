توجيه جديد يخص الطلبة العراقيين في الجامعات الإيرانية- عاجل

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وجه بتشكيل لجنة وزارية عليا لدعم ومتابعة الطلبة العراقيين في الجامعات الإيرانية وتطوير مستوى التعاون العلمي والثقافي بين البلدين".وأضافت أن "التوجيه جاء لدى استقباله سفير جمهورية إيران الاسلامية إيرج مسجدي والوفد المرافق له الذي ضم الملحق الثقافي في بغداد غلام رضا أباذري وممثلين عن جامعة الأديان والمذاهب".واستعرض المجتمعون بحسب البيان "محاور عدة منها المتطلبات العلمية لمشروع استحداث فرع في العراق من جامعة طهران للعلوم الطبية وتقرير اللجنة المختصة المسؤولة عن الكشف ومعاينة الموقع المخصص للجامعة والملاحظات التي سجلها أعضاء اللجنة المختصون".وشدد وزير التعليم خلال اللقاء على "أهمية سمعة المؤسسات التعليمية وضرورة الالتزام بمعايير الرصانة التي تتبناها الوزارة في إعماماتها الموجهة الى الدوائر الثقافية والمحافظة على معايير الجودة المطلوبة فيما ناقش مع الوفد الزائر أعداد الطلبة في جامعتي آزادي والأديان والمذاهب على وفق المحددات المسؤولة عن تنظيم نسبة الدارسين بالقياس الى أعضاء الهيئات التدريسية".وأعرب الوفد وفقاً للبيان عن "التزامه بتعزيز متطلبات الحالة العلمية وحرصه على صياغة رؤية مشتركة لتطوير مسارات التبادل الثقافي"، مشيدا في الوقت نفسه بـ"التوجه المعتمد لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية في التركيز على اشتراطات الجودة ومراعاة مقاييسها في مجالات التعليم الأكاديمي على صعيد الدراسات الأولية والعليا".