توضيح من سكك الحديد بشأن حادثة إحتراق سيارة في الدورة

كشفت الشركة العامة لسكك حديد العراق، اليوم الخميس، تفاصيل الحادث العرضي الذي حصل يوم أمس الخميس، بإحتراق إحدى العجلات المركونة بمحاذاة ومحرمات خط السكة الفرعي في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد الذي تسبب أيضاً بأضرار في بعض الأحواض النفطية.

وذكر بيان لوزارة النقل ورد للسومرية نيوز، "في الوقت الذي تتأسف إدارة الشركة العامة للسكك لهذا الحادث بإحتراق السيارة الخصوصي الذي تسبب أيضا بأضرار في جوانب بعض أحواض النفط الخالية نُهيب بالمواطنين وأصحاب المركبات والشاحنات عموما بالابتعاد عن محرمات السكة والتجاوز على خطوطها". ولفت الى انه "وبعكس ذلك سوف تقوم الشركة بأخذ كافة الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين حفاظاً على هذه المحرمات وممتلكاتها تلافياً لوقوع حوادث وحفاظاً على الأرواح البشرية والممتلكات المادية مستقبلاً ومن أجل إنسيابية سير القطارات الصاعدة والنازلة بأمان".

