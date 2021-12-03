محافظ بغداد يوجه بإزالة التجاوزات على الأراضي المخصصة لبناء المدارس

وجه محافظ بغداد محمد جابر العطا، بإزالة التجاوزات الحاصلة على الاراضي التابعة لمديريات التربية، والمخصصة لبناء المدارس.

واكد المحافظ خلال اجتماع عقده مع مديرو مديريات التربية في بغداد، بحضور النائب الفني علي العيثاوي، ومعاون المحافظ لشؤون التربية اركان البياتي، الزام مديري الوحدات الادارية، برفع التجاوزات " وإن كانت سكنية" على الاراضي التابعة لمديريات التربية، والمخصصة لبناء المدارس، بالتنسيق مع المديريات.

واوعز العطا، إلى مديريات التربية بربط شعبة الابنية المدرسية، بقسم الهندسة التابع الى محافظة بغداد، فضلا عن توجيه العمل بانجاز المباني المدرسية، ضمن المواصفات المطلوبة من وزارة التخطيط، مع مراعاة توفير مولدة لكل مدرسة، سعة 250 كي في ، كذلك سبلت لكل صف، ومحولة كهربائية، مع وضع 21 رحلة لكل صف، وانشاء غرفة للحارس الامني، ومنزل مكون من غرفتين مع خدمات.

وشدد محافظ بغداد على ضرورة إلزام الملاكات التربوية، باخذ لقاح كورونا، ابتداءً من يوم الاحد المقبل، تحسبا من تفشي جديد للجائحة، حسب التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، مؤكدا على أهمية منع دخول اي شخص الى المدرسة، لا سيما المتمثلة بنشاطات وجولات منظمات المجتمع المدني، حفاظا على الطلبة والتلاميذ والهيئات التدريسية بالوقت الحاضر.