الخدمة الاتحادي يوجه دعوة إلى المؤهلين لمرحلة الاختبار

وجه مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الجمعة، دعوة الى المؤهلين بشأن مرحلة الاختبار.

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي يدعو المؤهلين لمرحلة الاختبار المشمولين بقانون رقم 6 لسنة 2000 من حملة شهادة البكلوريوس والدبلوم للدخول على الرابط المبين أدناه لضمان حصول الجميع على معلومات مكان وموعد الاختبار التي تم نشرها ليستطيع المؤهل للاختبار معرفة التفاصيل المتعلقة بالاختبار".

وأضاف البيان: "كل ماعلى المتقدم ان يقوم بعملية البحث باستخدام رقم استمارة التقديم".

رابط البحث :

https://fpsc.gov.iq/exam_place/exam_show_list.php