الجبوري: قادة البيت الشيعي جددوا عهد الولاء للوطن بحكمة ووطنية

اعتبر الامين العام لحزب الجماهير الوطنية أحمد عبدالله الجبوري، اجتماع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع قوى الاطار التنسيقي "خطوة شجاعة".
وقال الجبوري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قادة البيت الشيعي جددوا عهد الولاء للوطن بحكمة ووطنية، قناعة منهم بأن المناصب ليست أهم من استقرار العراق و المحافظة على وحدة شعبه ، بعدما تحمل الجميع أعباء كبيرة و تضحيات جسام لمنع الارهاب من تخريب أخوة هذا الشعب الكبير".
وأضاف أن "اجتماع قادة الاطار التنسيقي ومقتدى الصدر سينهي جدلا سياسيا كبيرا و يرسم مستقبلا جديدا لأخوة العراقيين، فكلما توحد الشيعة أنتصر السنة و الكرد و أطمأنت باقي مكونات الوطن".
واشار الجبوري الى أن "تشكيل الحكومة و الكتلة الأكبر سيتحقق بالسقف الزمني الذي توقعناه و لتنهزم خرافة عدم قدرة العراقيين على توحيد صفوفهم".