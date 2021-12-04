مسؤول محلي يدعو لسد الفراغات الامنية في المناطق المتنازع عليها

وقال علي اغا في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الحكومة العراقية هي من تتحمل المسؤولية للحوادث الامنية التي تحصل في المناطق المشمولة بالمادة ١٤٠ من الدستور، آخرها الهجوم الذي شنه عناصر تنظيم داعش على قريتين واقعتين على حدود سركران وجبل قرة جوغ في قضاء مخمور في إقليم كردستان".واضاف، ان "الفراغات الأمنية بين القوات الاتحادية والبيشمركة تعد ملاذا آمنا لداعش والخارجين عن القانون"، مبينا، ان "تعدد القرارات الامنية، وعدم تشكيل الحكومة هو تقوية لداعش الارهابي ويعطيه الروح بالاستمرار بهذه الهجمات واستهداف الابرياء".وأشار علي اغا الى "عدم حصول هذه المناطق على استحقاقاتها الدستورية نتيجة الصراعات، يجعل منها أرض خصبة للدواعش".واكد، ان "التنظيم الإرهابي ‏‏‏‏‏التكفيري ‏المتطرف اكبر مستفيد من عدم تطبيق الدستور في المناطق المتنازع عليها وتأخير تشكيل الحكومة ‏‏بعد ظهور النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية".