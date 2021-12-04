التعليم تعلن شروط التقديم إلى المنحة المجانية في التخصصات الطبية - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "دائرة التعليم الجامعي الأهلي، حددت أربعة خيارات أمام الطالب للتقديم الى المنحة عبر بوابتها الإلكترونية في تخصصات الطب العام وطب الأسنان والصيدلة".وأضاف البيان، إن "ضوابط التقديم الى المنحة المجانية التي ستطلق في غضون الأيام القليلة المقبلة، أشترطت أن يكون الطالب من خريجي الفرع الإحيائي للدورين الأول أو الثاني ضمن السنة الدراسية الحالية وأن لا يقل معدل التقديم والتنافس الى الطب العام عن 95% ولا يقل عن 93% لطب الأسنان والصيدلة".