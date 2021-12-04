اندلاع حريق في مبنى محافظة ميسان - عاجل

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اندلاع حريق داخل مبنى محافظة ميسان.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " فرق الدفاع المدني كافحت حريقا اندلع داخل غرفة في الطابق الثاني في مبنى محافظة ميسان".