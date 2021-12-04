الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
7
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
7
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
07:45 AM
الى
08:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
رومانيا تسجل أول إصابتين بمتحور "أوميكرون"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
اعلان
اندلاع حريق في مبنى محافظة ميسان - عاجل
محليات
2021-12-04 | 07:01
المصدر:
السومرية نيوز
2,413 مشاهدة
أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اندلاع حريق داخل مبنى محافظة ميسان.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " فرق الدفاع المدني كافحت حريقا اندلع داخل غرفة في الطابق الثاني في مبنى محافظة ميسان".
»
تابع أخبار السومرية على فيسبوك،
أنقر هنا
جريق
ميسان
+A
-A
آخر الاخبار
16:40 | 2021-12-04
16:40
كورونا اليوم
رومانيا تسجل أول إصابتين بمتحور "أوميكرون"
16:12 | 2021-12-04
16:12
كورونا اليوم
تشديد القيود على القادمين في دولة أوروبية
15:51 | 2021-12-04
15:51
كورونا اليوم
اكتشاف المزيد من حالات الإصابة بـ"أوميكرون" في هذه المدينة
المزيد
محليات
اعتقال شبكة من "تجار المخدرات" في كربلاء
اعتقال شبكة من "تجار المخدرات" في كربلاء
إجلاء مئات العراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا وبولندا
08:16 | 2021-12-04
انخفاض ملحوظ بإصابات ووفيات كورونا في العراق - عاجل
08:04 | 2021-12-04
السومرية تواصل النجاح.. "رحال" يحصل على جائزة افضل برنامج وثائقي لعام 2021
06:44 | 2021-12-04
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأنواء الجوية تحدد موعد تساقط الثلوج في البلاد
محليات
39.45%
02:31 | 2021-12-04
الأنواء الجوية تحدد موعد تساقط الثلوج في البلاد
02:31 | 2021-12-04
كادت ان تحصل كارثة.. اندلاع حريق داخل محطة وقود في بغداد (فيديو)
أمن
13.63%
05:34 | 2021-12-03
كادت ان تحصل كارثة.. اندلاع حريق داخل محطة وقود في بغداد (فيديو)
05:34 | 2021-12-03
بالصور.. الفتح يستعرض أدلة "تزوير الانتخابات".. والعامري يشخص جملة "مخالفات"
سياسة
12.98%
07:28 | 2021-12-04
بالصور.. الفتح يستعرض أدلة "تزوير الانتخابات".. والعامري يشخص جملة "مخالفات"
07:28 | 2021-12-04
الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لاصابات ووفيات كورونا - عاجل
محليات
12.97%
08:05 | 2021-12-03
الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لاصابات ووفيات كورونا - عاجل
08:05 | 2021-12-03
جورج قرداحي يعلق على خبر استقالته
دوليات
10.68%
01:37 | 2021-12-03
جورج قرداحي يعلق على خبر استقالته
01:37 | 2021-12-03
الشرطة يكشف عن تعرض جمهوره لاعتداء وتمزيق علم العراق في أربيل
رياضة
10.29%
13:35 | 2021-12-04
الشرطة يكشف عن تعرض جمهوره لاعتداء وتمزيق علم العراق في أربيل
13:35 | 2021-12-04
المزيد
إستفتاء
ما هي بداية الحل في العراق؟
حصر السلاح بيد الدولة
حصر السلاح بيد الدولة
الغاء المحاصصة الطائفية
الغاء المحاصصة الطائفية
الإثنان معاً
الإثنان معاً
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.