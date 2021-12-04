اعتقال شبكة من "تجار المخدرات" في كربلاء

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، السبت، عن اعتقال شبكة من تجار المخدرات" في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، إنه "بعد ورود معلومات دقيقة بوجود شبكة متكونة من ستة أشخاص يقومون بالمتاجرة بالحبوب المخدرة ومادة الكرستال على الفور تم تشكيل فريق عمل برئاسة قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد علي زويني وثلة من الضباط والمنتسبين من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية لإلقاء القبض عليهم".

وأضاف البيان أنه "تم نصب كمين محكم والقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم نصف كيلو من مادة الكرستال وأسلحة نارية وادوات تعاطي وميزان الكتروني وحبوب مخدرة وعملة مزورة فئة مئة دولار أمريكي وكاميرات سرية واجهزة لابتوب وايباد".