مجلس الخدمة يصادق على تعيين هذه الفئة

وذكر المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "صادق في جلسته 31 التي عقدت في يوم الخميس الماضي برئاسة رئيس المجلس محمود التميمي ونائبه واعضائه على تعيين الطيارين المتدربين المتعاقدين مع الخطوط الجوية العراقية".واضاف، ان "المجلس، وافق على تعيين الطياريين المتدربين المتعاقدين مع الخطوط الجوية العراقية والبالغ عددهم ٦٣ طيارا"، مبينا انه "وجه باكمال بيانات المتعاقدين من الطيارين البالغ عددهم ٣٠ طيارا لغرض اتخاذ اللازم بشانهم لاحقا".واوضح البيان، ان "المجلس وافق في الجلسة ذاتها على استكمال اجراءات التعيين للمتقدمين للتعيين على شركة السلام العامة وهي من شركات وزارة الاتصالات الرابحة والممولة ذاتيا".وتابع، انه "وافق خلال جلسته على اكمال اجراءات تعيين المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ من الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة وذوي المهن الطبية والصحية وفقا لما عرض من وزارة الصحة".