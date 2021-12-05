الصدر يستقبل وفد منتخب الشباب - عاجل

وذكر المكتب الخاص للصدر في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الصدر استقبل وفد منتخب الشباب في الحنانة، وأكد على المثابرة والإقدام من أجل الوطن والشعب متمنيًا لهم الموفقية والاستمرار بالنجاح والفوز، كما أكد على تقديم الدعم والرعاية اللازمة للرياضة العراقية".من جهته تقدم الوفد بحسب البيان، "بالشكر الجزيل للصدر على رعايته واهتمامه بالرياضة والرياضيين وعلى حفاوة الاستقبال والتكريم".