الفتح: الدعاوى المقدمة بشأن تزوير نتائج الانتخابات ارتكزت على تقرير الشركة الألمانية الفاحصة

وقال المتحدث باسم تحالف الفتح احمد الاسدي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم بعدة دعاوي قضائية بشان نتائج وقانون الانتخابات.وأضاف، ان "الدعاوى المقدمة على تزوير نتائج الانتخابات ارتكزت على تقرير الشركة الألمانية الفاحصة هنسولدت ".من جانبه، قال عضو تحالف الفتح محمد الغبان إن "المحكمة الاتحادية ستستعين بخبراء لمتابعة تفاصيل تقرير الشركة الالمانية الفاحصة".".هذا وقدم الحاج العامري خلال مؤتمر صحفي، امس السبت، الادلة التي تؤكد التلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية معززة بالوثائق والادلة التي قدمت الى المحكمة الاتحادية، مؤكدا ان تحالف الفتح مستمر بالطعن بالانتخابات لدى المحكمة الاتحادية، مشيرا إلى أن المفوضية لم تلتزم بإجراءاتها وارتكبت مجموعة مخالفات أولها مخالفة قانونها.