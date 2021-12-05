بالوثيقة.. التربية تصدر تعليمات وضوابط التقديم للامتحانات التمهيدية

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، عن تعليمات وضوابط التقديم للامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2021 – 2022 .

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الوزارة اعلنت عن تعليمات وضوابط التقديم للامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2021 – 2022 ".



وأضاف ان "اللجنة الدائمة للامتحانات حددت يوم الاربعاء الموافق (15 كانون الاول 2021) ، موعدا لبدء التقديم للامتحانات الخارجية للدراسة الابتدائية والثانوية (المتوسط والاعدادي) ، على ان يكون يوم الثلاثاء الموافق (25 كانون الثاني 2022) آخر موعد لاستلام الاستمارات من إدارات المدارس" .