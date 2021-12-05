المرجع السيستاني يحدد موعد غرة شهر جمادى الأولى - عاجل

حدد المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، اليوم الأحد، موعد غرة شهر جمادى الأولى.

وقال مكتب المرجع السيستاني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "يوم غد الإثنين هو الأول من شهر جمادى الأولى لعام 1443 للهجرة".