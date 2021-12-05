تحذير من "كارثة" ستلحق بآلاف العوائل النازحة في المخيمات

وقال شنكالي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هنالك انخفاضا حادا في درجات الحرارة يقابله تلكؤ واضح من قبل وزارتي النفط والهجرة في توفير النفط الابيض للعوائل النازحة داخل وخارج المخيمات لاغراض التدفئة ما ينبأ بكارثة انسانية حادة ستلحق بالالاف من تلك العوائل، خصوصا على شرائح الاطفال والشيوخ والنساء والمرضى".واضاف شنكالي، ان "هنالك العديد من المناشدات التي وصلت الينا من تلك العوائل تطالب بانقاذهم في هذه الاجواء الصعبة، ما يستوجب من الحكومة الاتحادية تشكيل خلية ازمة عاجلة واطلاق التخصيصات اللازمة وبشكل فوري لتوفير الوقود لتلك المخيمات قبل حصول كارثة انسانية كبيرة جدا خصوصا ان اغلب تلك المخيمات متهالكة ولا تحمي من برد الشتاء".