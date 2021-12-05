أمين بغداد: الفضيلية نموذج مهم للتطوير ضمن فلسفة نهضة العاصمة

اعتبر أمين بغداد المعمار علاء معن، الأحد، أن منطقة الفضيلية نموذجاً مهماً للتطوير ضمن فلسفة مشروع نهضة بغداد.

وقال معن خلال زيارة ميدانية له لمنطقة الفضيلية لمتابعة اعمال التطوير والتأهيل بحسب بيان للأمانة، إن "هذه المنطقة هي نموذج مهم لفلسفة مشروع نهضة بغداد التي يشرف عليها بشكل مباشر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضاف أن "خصوصية منطقة الفضيلية بانها لم يدخلها التطوير سابقاً منذ الستينات من القرن الماضي وهي واحدة من الاسس التي ستدعم فلسفة مشروع نهضة بغداد عبر تحويل المناطق المكتضة سكانياً الشعبية الى نموذج في التطوير"، مبيناً أن "محلة (٧٥٣) تتضمن تطوير (٣٤) زقاقا وشارعين رئيسين بطول (٢٨٠٠) م وبعرض (١٢) مترا للجانب الواحد من الشارع مع تنفيذ جزرة وسطية بعرض (٥) امتار وكذلك تنفيذ شارع خدمي جديد بعرض (٧) امتار".

واشار الى ان "المنطقة مكتملة الخدمات التحتية وجار العمل حالياً على تنفيذ فقرات التطوير بدءاً بعملية الحدل وبمتابعة من شركة ابن رشد الجهة الفاحصة المواكبة لاعمال التطوير والتركيز على اتباع المواصفات الفنية المطلوبة".