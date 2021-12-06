خلية الإعلام الحكومي: ضبط معاملتين مزورتين في منفذ المنذرية الحدودي - عاجل

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تستمر عمليات الضبط النوعية التي تنفذها هيأة المنافذ الحدودية، بجهودها الرقابية والتدقيقية لكافة السلع والبضائع الواردة، حيث تمكنت مديرية منفذ المنذرية الحدودي، من ضبط عجلتين خارج الحرم الكمركي في سيطرة البحث والتحري، محملتين بمادة الحديد (شيش التسليح) بوزن إجمالي بلغ (157) طناً، والمعفاة حسب كتاب المديرية العامة للتنمية الصناعية".وأشارت إلى أنه "عند تدقيق المعاملة الكمركية المنجزة، تبين عدم مطابقة العلامة التجارية الموسومة على مادة (الشيش) مع أوراق الفحص والتحاليل المختبرية المرفقة، التي أجريت من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، حيث أشار التقرير إلى علامة أخرى غير متطابقة مع الحمولة".وبين الخلية، إنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة الكيفية إلى قاضي التحقيق، من أجل محاسبة المقصرين، وكل من يستغل الوظيفة بطريقة غير قانونية ومخالفة للضوابط".