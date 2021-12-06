الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات

وقال مدير عام الهيأة العامة للضرائب اسامة حسام جودة في بيان ورد لـ ىالسومرية نيوز، ان "الهيأة تعمل على الحد من التلاعب الضريبي والقضاء على الفساد"، مبينا، ان "هنالك جولات وزيارات رقابية لجميع دوائر الضريبة من المناطق الشمالية والجنوبية والوسطى لغرض ضبط الاداء الوظيفي ومعالجة القضايا الادارية المهمة".وكشفت الهيأة العامة للضرائب عن عزمها الشروع في خطة لتعظيم الايرادات في العراق لدعم الموازنة العامة كرافدا ثاني بدل الاعتماد على النفط بشكل مباشر بعد القضاء على التهرب الضريبي.بدوره، قال معاون مدير الهيأة ضياء الزيدي خلال زياته الموصل إن "الهيأة تشدد على تخفيف الروتين وتقلل من معاناة المراجعين في جميع مؤسسات الهيأة وتعظيم الايرادات العامة في الموازنة فضلا عن لدينا خطط جديدة للمسح الميداني".وتابع بالقول، "ايرادات الضرائب هي الثاني بعد النفط لتحقيقها ترليونات متواصلة حيث تم تحقيق ايراد مقداره 3 ترليون و200 مليار لغايه تشرين الثاني لهذا العام، ونحن ملزمون بدفع الرواتب والمشاريع والصرفيات الاخرى".واشار الى انه "بمتابعة حثيثة وتوجيه من قبل مدير عام الهيأة العامة للضرائب اسامة حسام جودة زرنا محافظة الموصل واطلعان على ابرز المعوقات التي تواجه عمل الضرائب في نينوى ومقبلون على خطط حديثة لمعالجة المشاكل التي تواجه موظفي الهيأة".