المباشرة بأعمال صيانة اولية لاعادة الحياة لخان الاسكندرية التراثي في بابل

وقال حمزة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الاعمال شملت ازالة الادغال والاشجار والنباتات الطبيعية في ساحات واروقه الخان ورفع الانقاض والتاركمات البنائية التيض كانت تغطي الساحات وارضيات الاواوين بنسبة ما يقارب 4000 متر مكعب من الانقاض وصولا الى مستوى الارض الطبيعية".واكد حمزة ان "العمل شمل تنظيف السطوح بالكامل وحفر البئر والسلم التابع له، وسيتم لاحقا القيام باعمال بناء الستارة واسناد القباب والجدران التي فيها مشاكل انشائية وتهيئة الموقع بالكامل لاعداد كشف تخميني شامل للخان من اجل القيام باعال الصيانة المطلوبة واعادة الحياه الى هذا الصرح الحضاري المهم".