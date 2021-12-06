وزارة الدفاع توجه دعوة إلى المتقدمين للدورة 112 - عاجل

دعت وزارة الدفاع المتقدمين للدورة (112) الذين سبق وان قدموا على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع للفترة من 25/11/2021 ولغاية 29/11/2021 مراجعة الكلية العسكرية الأولى في الرستمية.
وحسب جدول المواعيد الذي نشره موقع الوزارة وحصلت عليه السومرية نيوز، فإن على المتقدمين اصطحاب كافة المستمسكات الأصلية التالية مع نسخ عدد 4.
1. استمارة التقديم الالكترونية.
2. الوثيقة الدراسية مصادقة من تربية المحافظة.
3. الجنسية وشهادة الجنسية او البطاقة الموحدة للمتقدم وللوالدين.
4. بطاقة السكن وتأييد سكن مصادق مع ذكر أقرب نقطة دالة.
5. عقد زواج طبق الأصل للمتقدم ان وجد أو للوالدين أو الأخ او العم.
6. تأييد استشهاد 2021 من مؤسسة الشهداء فيما يخص أولاد الشهيد مع شهادة الوفاة مصدقة.
7. صورة عدد 4.
وبحسب اعلام الوزارة فإنه:
1. لا يمكن استقبال المتقدمين الذين يجلبون تأييد تخرج وانما تعتمد الوثيقة الدراسية المصدقة (حصراً).
2. في حالة استصحاب المتقدم عقد الزواج (للأخ او العم) تجلب معه مستمسكاتهم.
3. المتقدمين من خريجي الدراسة الإعدادية للفرع الأدبي توضع المستمسكات بفايل مانيلا لون (أصفر) والفرع العلمي (أزرق) والصناعي والتجاري (أخضر) وأبناء الشهداء (أحمر).