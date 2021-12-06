وزارة الدفاع توجه دعوة إلى المتقدمين للدورة 112 - عاجل

وحسب جدول المواعيد الذي نشره موقع الوزارة وحصلت عليه السومرية نيوز، فإن على المتقدمين اصطحاب كافة المستمسكات الأصلية التالية مع نسخ عدد 4.1. استمارة التقديم الالكترونية.2. الوثيقة الدراسية مصادقة من تربية المحافظة.3. الجنسية وشهادة الجنسية او البطاقة الموحدة للمتقدم وللوالدين.4. بطاقة السكن وتأييد سكن مصادق مع ذكر أقرب نقطة دالة.5. عقد زواج طبق الأصل للمتقدم ان وجد أو للوالدين أو الأخ او العم.6. تأييد استشهاد 2021 من مؤسسة الشهداء فيما يخص أولاد الشهيد مع شهادة الوفاة مصدقة.7. صورة عدد 4.وبحسب اعلام الوزارة فإنه:1. لا يمكن استقبال المتقدمين الذين يجلبون تأييد تخرج وانما تعتمد الوثيقة الدراسية المصدقة (حصراً).