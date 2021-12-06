النفط تعلن أسماء الوجبة الأخيرة من المهندسين المقبولين للعمل

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تعلن عن اسماء الوجبة الخامسة والاخيرة من المهندسين المقبولين للعمل بصفة اجر يومي في شركات القطاع النفطي والبالغ عددهم (138) من اصل (6000)".وأضافت، "على الذين وردت اسمائهم ضمن القوائم مراجعة الشركات النفطية المؤشرة ازاء كل اسم او (فروعها في المحافظات وحسب بطاقة السكن التي اعتمدت عند التقديم), لغرض تقديم المستمسكات الثبوتية لاستكمال اجراءات التدقيق وصحة صدور الوثائق المطلوبة".أدناه الاسماء: