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التربية تصدر تعليمات وضوابط التقديم للامتحانات التمهيدية المهنية
محليات
2021-12-06 | 08:50
2,062 مشاهدة
أصدرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، تعليمات وضوابط التقديم للامتحانات التمهيدية المهنية للعام الدراسي 2021 – 2022.
أدناه التعليمات بشكل مفصل:
»
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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