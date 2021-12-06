امين بغداد يؤكد الاستمرار بعملية تطوير المناطق الشعبية

وقالت الامانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز،ان "امين بغداد المعمار علاء معن أكد خلال متابعته اعمال تطوير واكساء (١٣) قطاعاً بمدينة الصدر الاستمرار بعملية تطوير المناطق الشعبية ضمن فلسفة مشروع نهضة بغداد باشراف رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي".واضاف ان "رئيس الوزراء وجه بان يكون انطلاقة مشروع نهضة بغداد من المناطق الشعبية المكتضة سكانياً وأولها مدينة الصدر ".وتابع معن اننا "اليوم متواجدين بقطاع (٢٧) الذي يتم تطويره من ضمن (١٣) قطاع جار العمل على تطويرها واكسائها بحجر المقرنص ضمن مشروع نهضة بغداد الذي يشمل عدداً من شوارع واحياء مدينة الصدر والتي يتم تطويرها من خلال الايرادات الذاتية لامانة بغداد بعد توفير هذه المبالغ للشروع بعملية تطوير شاملة للبنى التحتية والازقة والشوارع الرابطة معها ".واوضح انه "من المفرح ان نلاحظ الازالة الطوعية للتجاوزات والمشوهات من قبل اهالي مدينة الصدر وتفاعل المواطن مع عملية التطوير والاشادة بها ".كما ثمن امين بغداد "التعاون الكبير من اهالي مدينة الصدر وولاءهم لمدينتهم وحرصهم وتفاعلهم مع امانة بغداد ".