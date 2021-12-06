التعليم تقرر قبول هذه الفئة في كليات الطب

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وافق على قبول الطلبة البالغ عددهم ثلاثين طالبا من خريجي مدارس الموهوبين للعلوم والرياضيات للسنة الدراسية 2021/2020 في كليات الطب بجامعات بغداد والمستنصرية والبصرة والموصل والكوفة والعراقية والنهرين وميسان".ووجه وزير التعليم، وفق البيان، "بالاهتمام بضرورة صياغة المناهج والبرامج والأنشطة التعليمية والتربوية التي تلبي احتياجاتهم العلمية، وتوفير المناخات المناسبة التي تتوافق والتميز الذي يتمتع به هؤلاء الطلبة وتصميم البرامج الملائمة لرعايتهم وتوظيف طاقاتهم".