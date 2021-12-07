حلم كلكامش يعود إلى العراق بعد رحلة نفي قسرية

وكان وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم قال في مؤتمر صحفي: إنَّ “هناك جهداً كبيراً لإعادة آثارنا بالتعاون مع المؤسسات الأخرى من بينها هيئة الآثار ووزارة الخارجية وسفاراتنا، أفضى إلى إعادة آلاف القطع، وأهمها لوح كلكامش والكبش السومري”.وأضاف ناظم أنَّ “شعار هيئة الآثار هو الحفاظ على الآثار، وبعد خفوت كورونا سيتمّ استئناف نشاط البعثات التنقيبية”.من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث ليث مجيد، أن “حلم كلكامش سيتمّ عرضه في وقت قريب مع مجموعة القطع المهمة التي تزيد على 17 ألف قطعة، استُعيدت مؤخراً من الولايات المتحدة”.بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف: إنَّ اللوح سيصل إلى بغداد اليوم الثلاثاء، وستقيم الوزارة في مقرِّها حفل تسلم وتسليم مع وزارة الثقافة”.