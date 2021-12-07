إعلان الحداد في البصرة عقب التفجير الإرهابي الأخير – عاجل

وقال العيداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "بأسفٍ بالغٍ أصاب البصرة الآمنة استهدافاً إرهابيّاً غادراً، راح ضحيته شهداء وجرحى، من المواطنين العزل".وأضاف، إنه "وبهذا الاستهداف الأليم نعلنُ عن الحداد لثلاثةِ أيام في البصرة، ونتقدم بأحرِ التعازي والمواساة لأهالي الضحايا ونعاهدهم أن القصاص العادل من المجرمين سيكون قريب وسنقف على كل حيثيات وتداعيات وأسباب هذا الانفجار الغاشم والجبان".