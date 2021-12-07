الصدر يهاتف العيداني ويعرض عليه المساعدة بشأن تفجير البصرة - عاجل

وذكر المكتب الخاص للصدر في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الصدر عرض مساعدته المباشرة لمؤسسات الدولة والقوى الأمنية في المحافظة، مشددا على ضرورة وأهمية الاستقرار الأمني في محافظة البصرة لما تمثله من مكانة وطنية وإقتصادية وأمنية لعموم محافظات العراق".وتابع البيان، إنه "ومن جهة أخرى كانت هناك متابعة مباشرة من الصدر لما حصل من أحداث في مدينة "مخمور"، داعيًا الى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتأهّب الأمني والاستخباري لعدم السماح لفلول الإرهاب بزعزعة الوضع الأمني في بلدنا الحبيب".